Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве признал вину
- РИА Новости
«В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, убитый — уроженец Армении Оганес Камарян.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан, ему предъявили обвинение.
Как сообщил Life.ru, полицейские опрашивают девушку, которая была вместе с бизнесменом.