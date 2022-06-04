Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве признал вину

Короткая ссылка
Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве мужчина признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.
Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве признал вину
  • РИА Новости

«В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, убитый — уроженец Армении Оганес Камарян.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан, ему предъявили обвинение.

Как сообщил Life.ru, полицейские опрашивают девушку, которая была вместе с бизнесменом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить