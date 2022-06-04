Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве признал вину

Обвиняемый в убийстве бизнесмена в Москве мужчина признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.

«В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, убитый — уроженец Армении Оганес Камарян.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан, ему предъявили обвинение.

Как сообщил Life.ru, полицейские опрашивают девушку, которая была вместе с бизнесменом.