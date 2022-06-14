Кудрин назвал госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому самыми успешными

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что результативность исполнения нацпроектов повысилась в этом году, по его мнению, самыми успешными стали госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому.
Кудрин назвал госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому самыми успешными
  • РИА Новости

«Количество недостигнутых показателей снижается, они составляют только 20%, это хорошее движение вперёд. Тем не менее 20% — это недостигнутые показатели государственных программ. Но я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда», — сказал Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили 1,229 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить