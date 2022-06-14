Кудрин назвал госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому самыми успешными

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что результативность исполнения нацпроектов повысилась в этом году, по его мнению, самыми успешными стали госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому.

«Количество недостигнутых показателей снижается, они составляют только 20%, это хорошее движение вперёд. Тем не менее 20% — это недостигнутые показатели государственных программ. Но я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда», — сказал Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили 1,229 трлн рублей.