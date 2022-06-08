Минфин России: расходы бюджета на реализацию нацпроектов превысили 1,2 трлн рублей

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Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили 1,229 трлн рублей.
Минфин России: расходы бюджета на реализацию нацпроектов превысили 1,2 трлн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июня 2022 года — составило 1229,7 млрд рублей, или 41,1% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что в рамках реализации национальных проектов нужно сформировать целевые показатели, которые коррелировали бы с задачами по адаптации к изменениям климата.

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