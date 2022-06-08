Минфин России: расходы бюджета на реализацию нацпроектов превысили 1,2 трлн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июня 2022 года — составило 1229,7 млрд рублей, или 41,1% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что в рамках реализации национальных проектов нужно сформировать целевые показатели, которые коррелировали бы с задачами по адаптации к изменениям климата.