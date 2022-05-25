Депутат Госдумы заявил о необходимости коррелировать нацпроекты с задачами по климату

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что в рамках реализации национальных проектов нужно сформировать целевые показатели, которые бы коррелировали с задачами по адаптации к изменениям климата.

В пресс-центре «Парламентской газеты» Николаев сообщил, что 24 мая прошло первое заседание межфракционной рабочей группы по правовому обеспечению внедрения зелёной экономики как одного из направлений устойчивого развития.

«Обсуждали те направления, над которыми необходимо будет работать. И одно из них — вопрос, связанный с изменением климатической повестки и формированием соответствующих рекомендаций правительству», — пояснил Николаев.

Он отметил, что один из вопросов, которые рабочая группа предлагает обсудить, связан с необходимостью корреляции нацпроектов с задачами по адаптации к климатическим изменениям.

«Адаптации не экономики к условиям, которые выдвигает мировое сообщество по налогам низкоуглеродным, а адаптации к реальным изменениям — опустыниванию, таянию и так далее», — добавил депутат.

Ранее в Тульской области рассказали о работе по очистке рек в рамках нацпроекта «Экология».