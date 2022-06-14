Представитель отрасли Поникаровский назвал ситуацию с кинотеатрами в России «тяжёлой»

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Совладелец киносети «Люмен Фильм» Павел Поникаровский в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с российскими кинотеатрами на фоне отсутствия голливудских фильмов.
Представитель отрасли Поникаровский назвал ситуацию с кинотеатрами в России «тяжёлой»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Ситуация стала тяжёлой сразу после ухода голливудских фильмов в начале марта. Падение составило порядка 60—70% выручки, что делает нашу работу нерентабельной в той бизнес-модели, которая существовала ранее. Доля российского кино не превышает 25%. Это хорошая доля, на самом деле, поскольку бюджеты Голливуда исчисляются миллиардами долларов и их нельзя сравнивать с теми деньгами, которые выделяются на кинематограф в России», — заявил Поникаровский. 

Наряду с этим он выразил надежду на помощь государства и увеличение производства отечественных фильмов.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области оформили более 236 тыс. Пушкинских карт с 1 сентября 2021 года.

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