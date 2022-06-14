Представитель отрасли Поникаровский назвал ситуацию с кинотеатрами в России «тяжёлой»

Совладелец киносети «Люмен Фильм» Павел Поникаровский в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с российскими кинотеатрами на фоне отсутствия голливудских фильмов.

«Ситуация стала тяжёлой сразу после ухода голливудских фильмов в начале марта. Падение составило порядка 60—70% выручки, что делает нашу работу нерентабельной в той бизнес-модели, которая существовала ранее. Доля российского кино не превышает 25%. Это хорошая доля, на самом деле, поскольку бюджеты Голливуда исчисляются миллиардами долларов и их нельзя сравнивать с теми деньгами, которые выделяются на кинематограф в России», — заявил Поникаровский.

Наряду с этим он выразил надежду на помощь государства и увеличение производства отечественных фильмов.

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