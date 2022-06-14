Микробиолог Зверев оценил вероятность очередной волны COVID-19 летом из-за нового штамма

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Академик РАН, микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, стоит ли ожидать в России новой волны коронавируса после сообщений Роспотребнадзора о выявлении в стране субварианта омикрон-штамма BA.4.
Микробиолог Зверев оценил вероятность очередной волны COVID-19 летом из-за нового штамма
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Я думаю, что всё опять преувеличено. Не знаю, кто летом ожидал всплеска… Я не думаю, что летом будет такой-то серьёзный подъём, потому что народ уже рассредоточен. В транспорте мало людей, на улице меньше люди друг с другом соприкасаются. Условия для передачи вируса летом более сложные, чем в осеннее или зимнее время», — пояснил учёный.

Зверев не исключил, что к началу осени будет небольшой подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако это не будет связано с появлением в России нового варианта «омикрона».

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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