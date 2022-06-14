Кабулов: делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана посетит ПМЭФ

Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Будет делегация ТПП Афганистана», — цитирует его ТАСС.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.

Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.