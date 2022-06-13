В «Известиях» сообщили о хакерской атаке на рабочие аккаунты сотрудников издания

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МИЦ «Известия» проводит расследование после хакерской атаки и попыток взлома рабочих аккаунтов сотрудников издания.
В «Известиях» сообщили о хакерской атаке на рабочие аккаунты сотрудников издания
  • Gettyimages.ru

«Утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников «Известий» и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении издания в Telegram.

Отмечается, что сотрудники «Известий» оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта. 

В МИЦ «Известия» проводится расследование по факту произошедшего.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.

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