В «Известиях» сообщили о хакерской атаке на рабочие аккаунты сотрудников издания

МИЦ «Известия» проводит расследование после хакерской атаки и попыток взлома рабочих аккаунтов сотрудников издания.

«Утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников «Известий» и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении издания в Telegram.

Отмечается, что сотрудники «Известий» оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта.

В МИЦ «Известия» проводится расследование по факту произошедшего.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.