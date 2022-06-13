В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве пятилетнего мальчика

В Следственном комитете по Краснодарскому краю заявили, что суд отправил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Уголовное дело, возбуждённое в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России), передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.

Как указывает СК, вечером 8 июня мужчина вместе с супругой и детьми находился дома, там между ним и пятилетним сыном жены возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанёс множественные удары ребёнку, в том числе по голове, после чего все легли спать. Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни.

«С целью сокрытия следов совершённого преступления злоумышленник поместил тело ребёнка в сумку и вывез в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. Далее вечером 10 июня 2022 года с целью инсценировки пропажи ребёнка семья направилась на отдых на берег реки Кубань, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына», — отметили следователи.

По данным СК, тело ребёнка было обнаружено при осмотре места происшествия, которое указал фигурант.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае.