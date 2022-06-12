Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае.

«Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, 8 июня отчим нанёс ребёнку удар по голове, после чего семья легла спать.

Утром супруги обнаружили, что ребёнок мёртв. После этого отчим вывез тело мальчика в лесопололосу неподалёку от реки Кубань и закопал.

22 января первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.