Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае
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«Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным следствия, 8 июня отчим нанёс ребёнку удар по голове, после чего семья легла спать.
Утром супруги обнаружили, что ребёнок мёртв. После этого отчим вывез тело мальчика в лесопололосу неподалёку от реки Кубань и закопал.
22 января первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.