Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае.
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае
  • © Пресс-служба СК РФ

«Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства ребёнка в Краснодарском крае», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, 8 июня отчим нанёс ребёнку удар по голове, после чего семья легла спать.

Утром супруги обнаружили, что ребёнок мёртв. После этого отчим вывез тело мальчика в лесопололосу неподалёку от реки Кубань и закопал.

22 января первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.

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