В Чувашии при столкновении катера и теплохода погибли четыре человека

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В результате столкновения катера и теплохода на Волге в Чувашии погибли четыре человека. Об этом заявили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В Чувашии при столкновении катера и теплохода погибли четыре человека
  • РИА Новости

«По предварительным данным, около 23:55 12 июня на 1147-м км судового хода реки Волга произошло столкновение катера «Волжанка Voyager 67» с теплоходом «Коломенский 803», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо погибших находились на борту маломерного судна.

«Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — добавили в прокуратуре.

Как сообщает Life.ru, на борту катера находились четверо мужчин. Теплоход с буксиром перевозил гипс.

В апреле СК России информировал, что на сушу перевезены 12 из 13 пассажиров перевернувшегося в Самарской области судна, судьба одного человека неизвестна.

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