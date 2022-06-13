В Чувашии при столкновении катера и теплохода погибли четыре человека
- РИА Новости
«По предварительным данным, около 23:55 12 июня на 1147-м км судового хода реки Волга произошло столкновение катера «Волжанка Voyager 67» с теплоходом «Коломенский 803», — говорится в сообщении.
Отмечается, что четверо погибших находились на борту маломерного судна.
«Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются», — добавили в прокуратуре.
Как сообщает Life.ru, на борту катера находились четверо мужчин. Теплоход с буксиром перевозил гипс.
В апреле СК России информировал, что на сушу перевезены 12 из 13 пассажиров перевернувшегося в Самарской области судна, судьба одного человека неизвестна.