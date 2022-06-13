Лесной пожар площадью 757 га тушат на Сахалине

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На севере Сахалина сотрудники МЧС занимаются тушением крупного лесного пожара. Его площадь составляет 757 га.

«Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолёта Сахалинской авиабазы. На место пожара немедленно были направлены 17 человек, два бульдозера, три пожарные машины, три автомашины», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На данный момент в тушении задействовали ещё 12 пожарных, три бульдозера, две пожарные машины, вездеход и два вертолёта, в том числе один Ми-8 с водосливным устройством.

Угрозы населённым пунктам нет.  

Ранее сообщалось, что утром 13 июня в Нерюнгринском районе Якутии ликвидирован лесной пожар площадью 160 га. Возгорание обнаружено в районе 1,5 км от склада ГСМ.

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