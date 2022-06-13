Посол Степанов прокомментировал высказывание главы МИД Канады о приёме в посольстве России

Посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал высказывание главы МИД Канады Мелани Жоли о присутствии сотрудника министерства на торжественном приёме в честь Дня России. Дипломатический представитель считает, что это попытка устроить скандал на пустом месте.

Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

«Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришёл к нам на приём, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой», — цитирует Степанова агентство.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия довольна уровнем контактов с Канадой.

«Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контрпартнёрами в МИД Канады», — заявил посол.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли негативно отреагировала на присутствие представителя возглавляемого ею ведомства на приёме в посольстве в Оттаве в честь Дня России. Она назвала его неприемлемым.