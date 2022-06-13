Посол Степанов прокомментировал высказывание главы МИД Канады о приёме в посольстве России

Короткая ссылка
Посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал высказывание главы МИД Канады Мелани Жоли о присутствии сотрудника министерства на торжественном приёме в честь Дня России. Дипломатический представитель считает, что это попытка устроить скандал на пустом месте.

Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

«Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришёл к нам на приём, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой», — цитирует Степанова агентство.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия довольна уровнем контактов с Канадой.

«Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контрпартнёрами в МИД Канады», — заявил посол.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли негативно отреагировала на присутствие представителя возглавляемого ею ведомства на приёме в посольстве в Оттаве в честь Дня России. Она назвала его неприемлемым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить