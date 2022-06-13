РБК: вице-премьер Борисов рассказал об оружии ВС России в спецоперации на Украине

Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов оценил уровень вооружения российской армии. По его словам, оружие, используемое ВС для участия в спецоперации, показывает себя неплохо.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса уточнил в интервью РБК, что неплохой результат показывают используемые Россией в зоне боевых действий артиллерия, авиационные средства поражения и высокоточное оружие.

«Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия», — подчеркнул Борисов.

По словам политика, за время спецоперации на Украине, специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса пришли к выводу о том, что армии нужно больше роботизированных средств, причём не только авиационных, но и наземных и морских.

О том, какое новейшее вооружение получат российские военнослужащие в ближайшее время — в материале RT.