РБК: вице-премьер Борисов рассказал об оружии ВС России в спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов оценил уровень вооружения российской армии. По его словам, оружие, используемое ВС для участия в спецоперации, показывает себя неплохо.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса уточнил в интервью РБК, что неплохой результат показывают используемые Россией в зоне боевых действий артиллерия, авиационные средства поражения и высокоточное оружие.

«Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия», — подчеркнул Борисов.

По словам политика, за время спецоперации на Украине, специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса пришли к выводу о том, что армии нужно больше роботизированных средств, причём не только авиационных, но и наземных и морских.

О том, какое новейшее вооружение получат российские военнослужащие в ближайшее время — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить