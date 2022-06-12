Два человека пострадали во время огненного шоу в Воронежской области

Два человека получили травмы во время огненного шоу в Каширском районе Воронежской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В ОМВД России по Каширскому району поступило сообщение о получении двумя местными жителями телесных повреждений во время праздничных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнём.