Два человека пострадали во время огненного шоу в Воронежской области

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Два человека получили травмы во время огненного шоу в Каширском районе Воронежской области.
Два человека пострадали во время огненного шоу в Воронежской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В ОМВД России по Каширскому району поступило сообщение о получении двумя местными жителями телесных повреждений во время праздничных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнём.

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