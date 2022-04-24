Следователи проверят инцидент на огненном шоу в челябинском Миассе

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Следственные органы в Челябинской области проведут проверку после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного представления с огнём.
Следователи проверят инцидент на огненном шоу в челябинском Миассе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает региональное следственное управление.

«С учётом обстоятельств произошедшего и повышенного резонанса следственными органами... инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что полиция Челябинской области проверяет инцидент с фаер-шоу в Миассе. Во время огненного представления в одну из зрительниц отлетела горящая шина.

Как пишут в местных пабликах, девушку увезли в больницу с ожогами лица и рук. Виновника ищут.

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