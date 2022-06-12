Количество пострадавших в аварии в Подмосковье увеличилось до 11, один человек погиб

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Количество пострадавших в ДТП в Красной пойме Луховицкого района Подмосковья увеличилось до 11, один человек погиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Появились некоторые подробности инцидента.

«По уточнённым данным, после столкновения двух машин одна из них въехала в группу детей на велосипедах. В результате пострадали 11 человек, из которых семеро — дети, также погиб один взрослый», — цитирует собеседника агентство.

Ранее поступила информация о восьмерых пострадавших в результате происшествия, среди которых пятеро — дети.

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