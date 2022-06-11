Пятеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Пятеро детей и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В населённом пункте Красная Пойма столкнулись две легковые машины. В результате восемь человек получили травмы, среди них пятеро детей», — сказал собеседник.

Все пострадавшие доставлены в Луховицкую районную больницу.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток.