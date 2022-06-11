Пятеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Подмосковье
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Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«В населённом пункте Красная Пойма столкнулись две легковые машины. В результате восемь человек получили травмы, среди них пятеро детей», — сказал собеседник.
Все пострадавшие доставлены в Луховицкую районную больницу.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее в Петербурге 11 человек пострадали в результате столкновения двух маршруток.