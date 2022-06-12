Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 12 июня

В День России, 12 июня, в Москве будет закрыт доступ для туристов в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО России.

«В связи с подготовкой и проведением на Красной площади праздничного концерта, посвящённого Дню России, 12 июня 2022 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что в День России состоится церемония массовой закладки шести кораблей для Военно-морского флота.