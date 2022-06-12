Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 12 июня

Короткая ссылка
В День России, 12 июня, в Москве будет закрыт доступ для туристов в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО России.

«В связи с подготовкой и проведением на Красной площади праздничного концерта, посвящённого Дню России, 12 июня 2022 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что в День России состоится церемония массовой закладки шести кораблей для Военно-морского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить