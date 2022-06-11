В Красноярском крае с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«В вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошёл сход 24 вагонов, гружённых бревнами и концентратом свинца. В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).
В марте сообщалось, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае.