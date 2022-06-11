Юрист Ярмуш поддержала закон о запрете работы в такси лицам с судимостью
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«Я приветствую такое изменение в законодательстве, которое регулирует деятельность такси. Прежде всего, услуги такси непосредственно связаны с оказанием услуг гражданам. Безусловно, на первом месте в законодательстве стоит жизнь, здоровье и безопасность граждан», — объяснила юрист.
Она считает, что оставаться в автомобиле такси с водителем с судимостью потенциально опасно.
По мнению Ярмуш, теперь «служба такси будет более безопасной».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с непогашенной судимостью.