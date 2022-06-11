Юрист Ярмуш поддержала закон о запрете работы в такси лицам с судимостью

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.

«Я приветствую такое изменение в законодательстве, которое регулирует деятельность такси. Прежде всего, услуги такси непосредственно связаны с оказанием услуг гражданам. Безусловно, на первом месте в законодательстве стоит жизнь, здоровье и безопасность граждан», — объяснила юрист.

Она считает, что оставаться в автомобиле такси с водителем с судимостью потенциально опасно.

По мнению Ярмуш, теперь «служба такси будет более безопасной».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с непогашенной судимостью.