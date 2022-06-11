Энергетики восстановили электросети между Белгородской и Харьковской областями

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Пресс-служба правительства Белгородской области заявила, что специалисты ПАО «Россети» завершили восстановление исторических электрических связей между энергосистемами региона и Харьковской областью.
Энергетики восстановили электросети между Белгородской и Харьковской областями
  • globallookpress.com
  • © Silas Stein/dpa

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Белгородская область начала подачу электроэнергии 8 мая в Харьковскую область, подключив высоковольтные линии в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах соседней области.

«Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечены более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах», — говорится в заявлении.

По данным властей, белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВт Нежеголь — Солнечная, соединяющая две энергосистемы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа на территорию сопредельных регионов.

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