Энергетики восстановили электросети между Белгородской и Харьковской областями
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Белгородская область начала подачу электроэнергии 8 мая в Харьковскую область, подключив высоковольтные линии в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах соседней области.
«Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечены более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах», — говорится в заявлении.
По данным властей, белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВт Нежеголь — Солнечная, соединяющая две энергосистемы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа на территорию сопредельных регионов.