Аксёнов: Крым готов обеспечить транзит электричества и газа на сопредельную территорию

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT заявил, что Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа на территорию сопредельных регионов.

Он рассказал, что профильные федеральные ведомства приступили к работе по восстановлению шести опор, которые были подорваны украинской стороной в 2015 году для организации энергоблокады в Крыму.

«Шесть опор были подорваны. Федеральные ведомства, которые ответственны за эту работу, уже к ней приступили. Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа в полном объёме на территорию сопредельных регионов», — заявил глава Крыма.

По его словам, в четверг будет очередной доклад, будет понятно, на каком этапе эта работа.

«В принципе, насколько я знаю, там готовность высокой степени», — заявил Аксёнов.

Он ответил на вопрос, пойдёт ли электричество из Крыма на сопредельную территорию.

«Да. На сопредельную территорию. Часть будет из Крыма, часть будет из Белоруссии по другим территориям, часть из Белгородской области на приграничных территориях. Там, где это будет проще сделать технически», — объяснил он.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.