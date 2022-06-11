На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы

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На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы в рамках национального проекта по туризму.
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края, полёт осуществлялся на специальном самолёте компании IFly. Рейсом прибыли 170 туристов и бизнесмены — общее число пассажиров составило 200 человек.

«FUN&SUN следующий рейс планируют выполнять с помощью «Аэрофлота», — говорится в заявлении.

Уточняется, что стоимость тура с учётом перелета, недельного проживания, питания и минимальной экскурсионной программы составляет от 48 тыс. рублей при условии вылета из Москвы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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