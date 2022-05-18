В РСТ назвали популярные направления для отдыха в 2022 году

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.
В РСТ назвали популярные направления для отдыха в 2022 году
  • РИА Новости

«Опять же тут зависит от ваших интересов и бюджета, но большинство поедет в Сочи, Москву и Петербург. Нужно отдать должное Казани, которая превосходно себя проявила во время майских праздников. У нас начались чартерные программы на Северный Кавказ. Все они продолжатся в июне. Там будут и Байкал, и Камчатка, и Сахалин», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, возможности для отдыха за рубежом также есть, и до 70% потока поедут в Турцию.

«В Египте и ОАЭ сейчас слишком жарко, да и финансы тут уже другие. Турция остаётся самым оптимальным и безопасным вариантом для нашей страны», — пояснил Барзыкин.

Он добавил, что неплохо себя проявляют и страны СНГ, например Армения и Узбекистан.

Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом.

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