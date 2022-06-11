Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на неделю

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на неделю.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на неделю
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Grishin

По словам синоптика, самые жаркие дни были вчера и позавчера.

«Теперь выходные и начало следующей недели до среды будут градуса на два прохладнее», — сказал Цыганков.

Он уточнил, что сохранится высокое давление, переменная облачность и кратковременная осадки.

«Температуры ночные +12...+15 °С, днём +22...+25 °С. В целом на один-полтора градуса выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Давыдова рассказала, чем жаркая погода может быть опасна для здоровья.

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