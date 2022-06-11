Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на неделю
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По словам синоптика, самые жаркие дни были вчера и позавчера.
«Теперь выходные и начало следующей недели до среды будут градуса на два прохладнее», — сказал Цыганков.
Он уточнил, что сохранится высокое давление, переменная облачность и кратковременная осадки.
«Температуры ночные +12...+15 °С, днём +22...+25 °С. В целом на один-полтора градуса выше нормы», — добавил синоптик.
Ранее врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Давыдова рассказала, чем жаркая погода может быть опасна для здоровья.