Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на неделю.

По словам синоптика, самые жаркие дни были вчера и позавчера.

«Теперь выходные и начало следующей недели до среды будут градуса на два прохладнее», — сказал Цыганков.

Он уточнил, что сохранится высокое давление, переменная облачность и кратковременная осадки.

«Температуры ночные +12...+15 °С, днём +22...+25 °С. В целом на один-полтора градуса выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Давыдова рассказала, чем жаркая погода может быть опасна для здоровья.