Режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлён до 18 июня
- РИА Новости
«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 18 июня 2022 года 03:45 мск», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.