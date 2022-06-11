Режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлён до 18 июня

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Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 18 июня. Об этом сообщили в Росавиации.
Режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлён до 18 июня
  • РИА Новости

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 18 июня 2022 года 03:45 мск», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

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