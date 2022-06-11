Глава Ростуризма Догузова: Россия остаётся на международной туристической арене

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остаётся на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристической организации, и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

Об этом руководитель федерального агентства по туризму сообщила в своём Telegram-канале.

«Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И, конечно же, ждём гостей из зарубежных стран», — прокомментировала ситуацию с выходом из Всемирной туристической организации Догузова.

Ранее сообщалось о том, что кабмин принял предложение Министерства иностранных дел о выходе России из Всемирной туристской организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить