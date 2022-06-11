Глава Ростуризма Догузова: Россия остаётся на международной туристической арене
Об этом руководитель федерального агентства по туризму сообщила в своём Telegram-канале.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И, конечно же, ждём гостей из зарубежных стран», — прокомментировала ситуацию с выходом из Всемирной туристической организации Догузова.
Ранее сообщалось о том, что кабмин принял предложение Министерства иностранных дел о выходе России из Всемирной туристской организации.