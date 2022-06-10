В Ленинградской области горит склад терминала в морском порту Усть-Луга

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В Ленинградской области произошёл пожар на территории терминала в порту Усть-Луга.
В Ленинградской области горит склад терминала в морском порту Усть-Луга
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар локализован на площади 250 кв. м.

«В 16:57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кингисеппский район, п. Усть-Луга. На месте происшествия работали дежурные смены 70-й, 75-й пожарно-спасательных частей и 125-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (16 человек, четыре единицы техники). Горит склад на площади 750 кв. м. В 18:21 пожар был локализован на площади 250 кв. м», — заявили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на складе рыбоконсервного завода в Татарстане произошёл пожар.

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