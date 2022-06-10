На складе рыбоконсервного завода в Татарстане произошёл пожар

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В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что пожарные пытаются ликвидировать возгорание на складе готовой продукции производства рыбных консервов в Альметьевске.
На складе рыбоконсервного завода в Татарстане произошёл пожар
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Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«В 14:25 10 июня поступило сообщение о пожаре в г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 63... По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения 65 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что происходит горение кровли склада готовой продукции (рыбные консервы)», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, в 15:26 пожарные подразделения локализовали пожар на площади 750 кв. м. На тушении пожара работают шесть водяных стволов, созданы три боевых участка. К тушению привлечены более 60 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в городе Каменка Пензенской области загорелся склад с семечкой подсолнуха.

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