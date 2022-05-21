В Пензенской области произошёл пожар на складе

Пожар площадью 1,2 тыс. кв. м произошёл на складе в Пензенской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 19:30 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пензенская область, город Каменка, переулок Калинина, дом 13. На территории Каменского элеватора горит склад с семечкой подсолнуха площадью 1,2 тыс. кв. м. Ранг пожара №1-БИС», — указали в ведомстве.

Уточняется, что угрозы распространения пожара нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м в здании спортивного комплекса в Томске.

Как сообщало ФАН 11 мая со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России, в Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели тракториста во время лесного пожара.