Роспотребнадзор восстановил доступ к своему сайту после DDoS-атаки

Роспотребнадзор восстановил стабильный доступ к своему сайту после DDoS-атаки.

«Специалистами Роспотребнадзора обеспечен стабильный доступ к официальному сайту службы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве рассказали, что хакерская атака на информационную инфраструктуру не затронула исходный код сайта и не повредила библиотеку ресурса.

Функционал портала был полностью восстановлен, сообщили в Роспотребнадзоре.

9 июня стало известно, что сайт Роспотребнадзора подвергся DDoS-атаке.