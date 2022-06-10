Роспотребнадзор восстановил доступ к своему сайту после DDoS-атаки

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Роспотребнадзор восстановил стабильный доступ к своему сайту после DDoS-атаки.
Роспотребнадзор восстановил доступ к своему сайту после DDoS-атаки
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

«Специалистами Роспотребнадзора обеспечен стабильный доступ к официальному сайту службы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве рассказали, что хакерская атака на информационную инфраструктуру не затронула исходный код сайта и не повредила библиотеку ресурса.

Функционал портала был полностью восстановлен, сообщили в Роспотребнадзоре.

9 июня стало известно, что сайт Роспотребнадзора подвергся DDoS-атаке.

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