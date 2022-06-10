Роспотребнадзор восстановил доступ к своему сайту после DDoS-атаки
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«Специалистами Роспотребнадзора обеспечен стабильный доступ к официальному сайту службы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В ведомстве рассказали, что хакерская атака на информационную инфраструктуру не затронула исходный код сайта и не повредила библиотеку ресурса.
Функционал портала был полностью восстановлен, сообщили в Роспотребнадзоре.
9 июня стало известно, что сайт Роспотребнадзора подвергся DDoS-атаке.