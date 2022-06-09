Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке

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Сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке
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Как сообщает ТАСС, в настоящий момент ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к сайту. 

«Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке. Ведутся работы по возобновлению стабильного доступа к ресурсу», — говорится в заявлении.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.

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