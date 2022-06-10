В Смоленске открылся очередной штаб Захара Прилепина

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В Смоленске 10 июня состоялось открытие пятого штаба Захара Прилепина. Он станет побратимом штабу в Луганской Народной Республике.
В Смоленске открылся очередной штаб Захара Прилепина
  • © Пресс-служба Захара Прилепина

Задачей нового штаба станет корректировка работы региональных властей, оказание гуманитарной помощи Херсону, ЛНР и ДНР, а также координация открытия штабов в других странах на западном направлении. В частности, планируется открытие в Минске, а также в странах Прибалтики.

Как подчеркнул в своём выступлении на открытии штаба депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия — За Правду», руководитель федерального штаба Дмитрий Кузнецов, главная цель работы — сделать так, чтобы у чиновников основополагающей функцией было служение людям. 

«Смоленский штаб будет отличаться от прочих — он в целом будет отвечать за связи с внешними штабами. Именно смоленский штаб будет создавать штаб в Минске — да, это скоро произойдёт. Также в планах открыть штабы в Прибалтике. Ждём прибалтов в родную гавань, у нас с ними гораздо больше общей истории и совместных побед, чем с заокеанскими партнёрами. А мы со своей стороны обеспечим возможность для такого возвращения», — заявил Кузнецов. 

Депутат также добавил, что несмотря на кризис и ситуацию в стране и мире, у России сейчас открылось окно возможностей.

22 мая сообщалось, что в Херсоне открылся штаб Захара Прилепина.

 

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