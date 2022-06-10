В ЦБ ужесточат надзор за банками, вводящими клиентов в заблуждение высокими процентами

Центробанк России планирует ужесточить надзор за банками, которые вводят клиентов в заблуждение сложными продуктами, обещая им высокие проценты, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

«Намерены ужесточать поведенческий надзор для того, чтобы потребителей не вводили в заблуждение разного рода сложными продуктами, не объясняя им эти риски. Очень внимательно будем следить за этим», — цитирует её РИА Новости.

К настоящему времени истекает срок многих вкладов с высокими ставками. По словам Набиуллиной, во время пандемии многие ставки по депозитам снизили, и банки активно начали предлагать структурные продукты, где одна часть состоит из депозитов, а другая — из сложных инструментов.

В пятницу, 10 июня, совет директоров Центробанка РФ решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых.

Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось.

Подробнее — в материале RT.