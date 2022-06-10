Басманный суд арестовал дачу Александра Невзорова

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Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*.
Басманный суд арестовал дачу Александра Невзорова
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Как отмечается, это произошло ещё в середине мая.

В сообщении говорится, что арест дачи — обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС России Невзорову назначат штраф.

С 6 мая Невзоров объявлен в федеральный розыск. Постановление суда предписывает помещение его под стражу на два месяца после задержания.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

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