Басманный суд арестовал дачу Александра Невзорова

Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Как отмечается, это произошло ещё в середине мая.

В сообщении говорится, что арест дачи — обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС России Невзорову назначат штраф.

С 6 мая Невзоров объявлен в федеральный розыск. Постановление суда предписывает помещение его под стражу на два месяца после задержания.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.