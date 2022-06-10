На предприятии «Ростеха» создали мультикалиберный карабин со сменными стволами

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Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») разработал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами.

«В  «Ростехе» создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона», — цитирует его РИА Новости.

Оздоев уточнил, что разработанное оружие в ходе испытаний подтвердило свою эффективность и надёжность.

Ранее сообщалось, что новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который делает их практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработан специалистами группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

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