На предприятии «Ростеха» создали мультикалиберный карабин со сменными стволами
«В «Ростехе» создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона», — цитирует его РИА Новости.
Оздоев уточнил, что разработанное оружие в ходе испытаний подтвердило свою эффективность и надёжность.
Ранее сообщалось, что новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который делает их практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработан специалистами группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).