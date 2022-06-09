Детские технопарки Москвы проведут 50 образовательных программ в течение лета

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В июле — августе 2022 года детские технопарки Москвы проведут 50 образовательных программ в рамках проекта «ТехноЛето». Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.
Детские технопарки Москвы проведут 50 образовательных программ в течение лета
  • © Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Как отметил Собянин, школьники смогут пройти обучение по таким направлениям, как робототехника, IT, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии.

Предусмотрено три возрастных уровня.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».

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