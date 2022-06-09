Детские технопарки Москвы проведут 50 образовательных программ в течение лета
- © Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Как отметил Собянин, школьники смогут пройти обучение по таким направлениям, как робототехника, IT, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии.
Предусмотрено три возрастных уровня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили программу «Лето в библиотеке».