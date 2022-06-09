Сенатор Рябухин высказался о госконтроле за рынком табака

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Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался о госконтроле за рынком табака.
Сенатор Рябухин высказался о госконтроле за рынком табака
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что это чрезвычайно важный товар, существенный источник дохода для федерального бюджета.

«Контрафакт наносит непоправимый ущерб для здоровья человека. Если товар не прошёл сертификацию и контроль, то сложно представить, что же там вместо табака. Госконтроль за рынком табака — это правильная, своевременная и нужная мера. Она поможет в серьёзной борьбе с контрафактом», — сказал Рябухин.

Ранее стало известно, что Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

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