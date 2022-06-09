Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду

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Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду.
Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду
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  • © Roman Denisov

В беседе с kp.ru он посоветовал прежде всего оценить своё физическое состояние, по возможности воздержаться от каких-то активных действий.

«Второе. Конечно же, нужно одеться по погоде. Вот я утром еду на работу, вижу, что некоторые ещё даже куртки не сняли, потому что, действительно, инерция действует. И обязательно — головной убор чтобы был», — заявил эксперт.

По его словам, также необходимо соблюдать питьевой режим.

«Следующее, на что надо обратить внимание, особенно тем, у кого есть проблемы с сердцем, — обязательно выполнять все те рекомендации, которые дают врачи по снятию кардиологических болей, по приёму лекарств», — добавил Онищенко.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.

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