ОНК: заключённые СИЗО «Лефортово» из-за жары просят разрешить открывать окна

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, арестованный по обвинению в госизмене, просит из-за наступившей в столице жары разрешить открывать окно камеры. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, отметив, что с подобной просьбой к правозащитникам обратились и другие заключённые СИЗО «Лефортово».

«Форточка открыта, и вентилятор есть, но это не помогает, особенно, если в камере два курящих человека и вытяжка отключается», — привёл слова Сафронова член комиссии, посетивший изолятор.

Представитель ОНК рассказал также, что в «Лефортово» существенно смягчён карантинный режим.

«Разрешены краткосрочные свидания, но для этого родственники заключённых должны предьявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причём прививка должна быть сделана не ранее шести месяцев до даты свидания», — информировал собеседник RT.

Он также добавил, что члены ОНК впервые за два года с момента введения противоэпидемиологических ограничений провели покамерный обход «Лефортово».

«При этом мы убедились, что распространённые в СМИ сведения о том, что окна в СИЗО якобы закрашены краской, не соответствуют действительности — там просто стоят матовые стёкла», — заключил член ОНК.

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