ОНК: заключённые СИЗО «Лефортово» из-за жары просят разрешить открывать окна
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«Форточка открыта, и вентилятор есть, но это не помогает, особенно, если в камере два курящих человека и вытяжка отключается», — привёл слова Сафронова член комиссии, посетивший изолятор.
Представитель ОНК рассказал также, что в «Лефортово» существенно смягчён карантинный режим.
«Разрешены краткосрочные свидания, но для этого родственники заключённых должны предьявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причём прививка должна быть сделана не ранее шести месяцев до даты свидания», — информировал собеседник RT.
Он также добавил, что члены ОНК впервые за два года с момента введения противоэпидемиологических ограничений провели покамерный обход «Лефортово».
«При этом мы убедились, что распространённые в СМИ сведения о том, что окна в СИЗО якобы закрашены краской, не соответствуют действительности — там просто стоят матовые стёкла», — заключил член ОНК.
Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания в московской тюремной больнице.