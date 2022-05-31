В ОНК рассказали об условиях содержания в московской тюремной больнице

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RT
В единственной в Москве тюремной больнице при СИЗО «Матросская Тишина» на двух этажах не работает вентиляция. Заключённые жалуются на низкое качество медицинской помощи. Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший учреждение.
В ОНК рассказали об условиях содержания в московской тюремной больнице
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

«Вечером 31 мая мы впервые после долгого перерыва, связанного с противоковидными ограничениями, посетили тюремную больницу в СИЗО «Матросская Тишина». Выяснилось, что на двух этажах повышенная влажность, неприятный запах, вентиляция не работает», — сказал правозащитник.

По его словам, заключённые жаловались на несвоевременное оказание медицинской помощи и её низкое качество.

«Например, женщина с сахарным диабетом сказала, что ей инсулин колют с опозданием, к вечеру вместо трёх уколов сделали один», — заявил Хуруджи.

Также, по его словам, членам ОНК поступили жалобы от больного с аневризмой на то, что ему длительное время не делают КТ-исследование.

Другой, у которого отнялась нижняя часть тела, три недели просит сделать ему МРТ, без которого невозможно поставить диагноз.

«Отдельный блок — это жалобы на неоказание помощи по неосновному заболеванию. Так, женщина, помещённая в больницу для хирургической операции, не получает лекарств, назначенных ей ещё до ареста психиатром, а мужчина, переведённый в больницу из-за проблем с эпилепсией, утверждает, что его жалобы на болезнь позвоночника остаются без внимания», — отметил член комиссии.

Хуруджи добавил, что арестованный в марте 2021 года глава группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки, помещён в реанимацию тюремной больницы.

«На момент посещения больницы членами комиссии состояние Шпигеля медики оценивали как средней тяжести», — уточнил Хуруджи.

Ранее члены ОНК сообщали, что Шпигеля неоднократно вывозили в городские больницы, в том числе из-за инфаркта.

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