В ОНК рассказали об условиях содержания в московской тюремной больнице

В единственной в Москве тюремной больнице при СИЗО «Матросская Тишина» на двух этажах не работает вентиляция. Заключённые жалуются на низкое качество медицинской помощи. Об этом RT сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший учреждение.

«Вечером 31 мая мы впервые после долгого перерыва, связанного с противоковидными ограничениями, посетили тюремную больницу в СИЗО «Матросская Тишина». Выяснилось, что на двух этажах повышенная влажность, неприятный запах, вентиляция не работает», — сказал правозащитник.

По его словам, заключённые жаловались на несвоевременное оказание медицинской помощи и её низкое качество.

«Например, женщина с сахарным диабетом сказала, что ей инсулин колют с опозданием, к вечеру вместо трёх уколов сделали один», — заявил Хуруджи.

Также, по его словам, членам ОНК поступили жалобы от больного с аневризмой на то, что ему длительное время не делают КТ-исследование.

Другой, у которого отнялась нижняя часть тела, три недели просит сделать ему МРТ, без которого невозможно поставить диагноз.

«Отдельный блок — это жалобы на неоказание помощи по неосновному заболеванию. Так, женщина, помещённая в больницу для хирургической операции, не получает лекарств, назначенных ей ещё до ареста психиатром, а мужчина, переведённый в больницу из-за проблем с эпилепсией, утверждает, что его жалобы на болезнь позвоночника остаются без внимания», — отметил член комиссии.

Хуруджи добавил, что арестованный в марте 2021 года глава группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки, помещён в реанимацию тюремной больницы.

«На момент посещения больницы членами комиссии состояние Шпигеля медики оценивали как средней тяжести», — уточнил Хуруджи.

Ранее члены ОНК сообщали, что Шпигеля неоднократно вывозили в городские больницы, в том числе из-за инфаркта.