Суд в Ростове-на-Дону арестовал одного из участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал одного из участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на месяц и 30 суток.
Суд в Ростове-на-Дону арестовал одного из участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
  • РИА Новости

«Избрана мера пресечения на один месяц 30 суток, то есть по 6 августа 2022 года включительно», — приводит ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Ранее законспирированная ячейка международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона, была нейтрализована Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Ростове-на-Дону.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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