Глава Рособрнадзора допустил снижение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в этом году

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Средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже по сравнению с прошлогодним. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Глава Рособрнадзора допустил снижение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в этом году
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Этот год: у меня прогноз, что в этом году средние баллы по всем предметам будут ниже. Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора», — приводит ТАСС его слова в передаче «Родительский чат».

Музаев пояснил, что вероятное снижение среднего балла связано с изменениями контрольно-измерительных материалов.

«Структуры контрольно-измерительных материалов, содержание претерпели изменения по всем предметам. Когда у нас есть изменения в каком-то предмете, у нас всегда проседает средний балл по отношению к предыдущему году, хотя я говорю, что сравнивать нельзя», — уточнил он.

26 мая во всех регионах России стартовал период сдачи Единого государственного экзамена учащимися 11-х классов.

Как сообщало URA.RU, в Пермском крае 19 выпускников школ сдали ЕГЭ по литературе, географии и химии на максимальные 100 баллов.

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