Сервис «Яндекс.Карты» перестанет показывать границы государств на обзорной карте мира

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Сервис «Яндекс.Карты» перестанет показывать границы государств на обзорных масштабах.
Сервис «Яндекс.Карты» перестанет показывать границы государств на обзорной карте мира
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

В «Яндексе» рассказали, что на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов.

Как стало известно ранее, генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский. Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».

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