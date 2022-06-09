Путин: через десять лет Россия будет жить лучше

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Через десять лет Россия будет жить лучше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
Путин: через десять лет Россия будет жить лучше
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни, совершенно верно», — подтвердил он в ответ на вопрос об улучшении жизни в России через десять лет.

Путин подчеркнул, что у России есть возможности для решения проблем во всех отраслях производства.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

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