Инвесторы безвозмездно построят в Москве две школы и два детских сада

Инвесторы построят и безвозмездно передадут Москве две школы и два детских сада на северо-востоке и юго-востоке города.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Посещать эти учебные заведения смогут почти 1,2 тыс. детей», — заявил Ефимов.

По его словам, ориентировочная стоимость объектов превысит 2,6 млрд рублей.

Ранее, как информировал телеканал «360», в Московской области рассказали о строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра в Одинцове.