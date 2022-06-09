Инвесторы безвозмездно построят в Москве две школы и два детских сада
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Посещать эти учебные заведения смогут почти 1,2 тыс. детей», — заявил Ефимов.
По его словам, ориентировочная стоимость объектов превысит 2,6 млрд рублей.
Ранее, как информировал телеканал «360», в Московской области рассказали о строительстве крупнейшего в регионе образовательного центра в Одинцове.