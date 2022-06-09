В Москве разработали новые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей

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В Москве специалисты разработали обновлённые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей.
В Москве разработали новые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«Мы создали чёткий алгоритм сопровождения пациентов — от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее», — рассказала Ракова.

Уточняется, что новые правила также устанавливают сроки консультаций, консилиумов и лечения.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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