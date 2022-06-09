В центре занятости «Моя работа» рассказали о востребованных вакансиях летом
- Gettyimages.ru
- © pixelfit
Об этом сообщает НТВ.
«Сейчас мы наблюдаем расцвет внутреннего туризма. Очень нуждается в кадрах индустрия гостеприимства, сервиса и развлечений. Востребованы рабочие в сфере благоустройства территории города», — рассказал Тарасов.
Другими популярными вакансиями являются официанты, повара, курьеры, садовники и озеленители.
Всего в базе данных центра доступны более 10 тыс. вакансий на лето.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.