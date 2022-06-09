В центре занятости «Моя работа» рассказали о востребованных вакансиях летом

Директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о востребованных летом вакансиях.

Об этом сообщает НТВ.

«Сейчас мы наблюдаем расцвет внутреннего туризма. Очень нуждается в кадрах индустрия гостеприимства, сервиса и развлечений. Востребованы рабочие в сфере благоустройства территории города», — рассказал Тарасов.

Другими популярными вакансиями являются официанты, повара, курьеры, садовники и озеленители.

Всего в базе данных центра доступны более 10 тыс. вакансий на лето.

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