В центре занятости «Моя работа» рассказали о востребованных вакансиях летом

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Директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о востребованных летом вакансиях.
В центре занятости «Моя работа» рассказали о востребованных вакансиях летом
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Об этом сообщает НТВ.

«Сейчас мы наблюдаем расцвет внутреннего туризма. Очень нуждается в кадрах индустрия гостеприимства, сервиса и развлечений. Востребованы рабочие в сфере благоустройства территории города», — рассказал Тарасов.

Другими популярными вакансиями являются официанты, повара, курьеры, садовники и озеленители. 

Всего в базе данных центра доступны более 10 тыс. вакансий на лето. 

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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