Опрос: 61% россиян отвлекаются на посторонние дела в течение рабочего дня

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Совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что 61% из числа опрошенных жителей России чаще всего отвлекаются на работе на посторонние дела.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Наиболее распространённым отвлекающим фактором стало общение с коллегами — 44% респондентов. В топ также попали личные звонки и переписка (33%), чтение новостей (27%), социальные сети (17%) и перекур (15%).

Исследование также показало, что чаще всего на посторонние дела у респондентов уходит до 30 минут рабочего времени — об этом заявили 43% опрошенных. 37% признались, что отвлекаются от рабочих дел от 30 минут до часа.

1—3 часа рабочего времени на сторонние задачи тратят 13% участников опроса.

39% опрошенных отметили, что в рабочее время не занимаются посторонними делами.

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